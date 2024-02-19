Что говорит повышенный расход масла в моторе? На каких мотор "масложор"

Автоэксперт Максим Кадаков объяснил, что повышенное потребление масла в двигателе часто связано с износом силового агрегата, "закоксовкой" колец и задирами в цилиндрах, особенно на подержанных автомобилях с большим пробегом.
Проблема часто встречается на турбированных двигателях из-за неисправности турбины.
Эксперт подчеркнул важность использования рекомендованных производителем масел и запретил смешивать разные типы и бренды масел. На некоторых марках автомобилей допускается небольшой уровень угара масла, поэтому необходимо регулярно контролировать и доливать его.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.