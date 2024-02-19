Что говорит повышенный расход масла в моторе? На каких мотор "масложор"

Эксперт Кадаков: повышенный расход масла в двигателе — проблема, на которую стоит обратить внимание

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Автоэксперт Максим Кадаков объяснил, что повышенное потребление масла в двигателе часто связано с износом силового агрегата, "закоксовкой" колец и задирами в цилиндрах, особенно на подержанных автомобилях с большим пробегом.

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Проблема часто встречается на турбированных двигателях из-за неисправности турбины.

Эксперт подчеркнул важность использования рекомендованных производителем масел и запретил смешивать разные типы и бренды масел. На некоторых марках автомобилей допускается небольшой уровень угара масла, поэтому необходимо регулярно контролировать и доливать его.