Что говорит повышенный расход масла в моторе? На каких мотор "масложор"

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Эксперт Кадаков: повышенный расход масла в двигателе — проблема, на которую стоит обратить внимание

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Авто

Автоэксперт Максим Кадаков объяснил, что повышенное потребление масла в двигателе часто связано с износом силового агрегата, "закоксовкой" колец и задирами в цилиндрах, особенно на подержанных автомобилях с большим пробегом.

Эксперт Кадаков: повышенный расход масла в двигателе — проблема, на которую стоит обратить внимание
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Проблема часто встречается на турбированных двигателях из-за неисправности турбины.

Эксперт подчеркнул важность использования рекомендованных производителем масел и запретил смешивать разные типы и бренды масел. На некоторых марках автомобилей допускается небольшой уровень угара масла, поэтому необходимо регулярно контролировать и доливать его.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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