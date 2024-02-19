Как "реанимировать" автомобиль после долгой стоянки

Виталий Архиреев, автоэксперт, объясняет, как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации для безопасной езды. Он рекомендует начать с диагностики, осмотрев проводку, аккумулятор, тормозную систему и систему охлаждения.
Важно также проверить уровень технических жидкостей и работу кондиционера.
Во время смены резины следует проверить состояние тормозных дисков, колодок и суппортов.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.