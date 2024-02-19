Как "реанимировать" автомобиль после долгой стоянки

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации: советы эксперта

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Виталий Архиреев, автоэксперт, объясняет, как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации для безопасной езды. Он рекомендует начать с диагностики, осмотрев проводку, аккумулятор, тормозную систему и систему охлаждения.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Важно также проверить уровень технических жидкостей и работу кондиционера.

Во время смены резины следует проверить состояние тормозных дисков, колодок и суппортов.