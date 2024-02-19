Узнайте, какие автомобили ржавеют быстрее всего. Пятерка лидеров в рейтинге коррозии

Рейтинг автомобилей, склонных к коррозии: какие модели стоит избегать

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Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг автомобилей, на которых коррозия появляется быстрее всего. В ТОП-5 попали модели, уязвимые к ржавчине на различных частях кузова.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

На пятом месте — Opel Astra, где ржавчина появляется на колесных арках и других участках кузова спустя два-три года после покупки. За ним следует Lada Granta, где коррозия возникает под капотом и со стороны днища.

На третьем месте — кроссовер Geely Emgrand X7, где коррозия появляется из-за слабой антикоррозийной обработки. Второе место занимает российский внедорожник УАЗ "Патриот", а первое место в рейтинге занял китайский кроссовер Lifan X60, где нестабильное качество сборки приводит к системной коррозии кузовных деталей.