Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг автомобилей, на которых коррозия появляется быстрее всего. В ТОП-5 попали модели, уязвимые к ржавчине на различных частях кузова.
На пятом месте — Opel Astra, где ржавчина появляется на колесных арках и других участках кузова спустя два-три года после покупки. За ним следует Lada Granta, где коррозия возникает под капотом и со стороны днища.
На третьем месте — кроссовер Geely Emgrand X7, где коррозия появляется из-за слабой антикоррозийной обработки. Второе место занимает российский внедорожник УАЗ "Патриот", а первое место в рейтинге занял китайский кроссовер Lifan X60, где нестабильное качество сборки приводит к системной коррозии кузовных деталей.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.