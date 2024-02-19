Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника
Сияющий линолеум: проверенные временем методы для идеальной чистоты
5 секретов стильной и функциональной прихожей: создайте благоприятное впечатление с самого порога
10 средств с цветочным ароматом, которые скрасят ожидание весны
Полезные вещи, которые можно сделать из лозы садоводу
Эффективные средства от жира на кухне: 4 простых решения для сверкающей кухни
Легендарная томатная подлива советских столовых: быстрый и вкусный рецепт
Проблемы с системой ЭРА-ГЛОНАСС: скрытые расходы и влияние на автомобильные системы
Зимой, в отпуске и на каждый день: 5 средств для тела, которые я рекомендую для всей семьи
Электромобили в России: почему они не смогут полностью заменить традиционные автомобили

Электромобили в России: вызовы и перспективы

0:48
Авто

По прогнозам, к 2035 году доля электрокаров в автопарке России составит 25%. Однако, автоэксперт Вячеслав Субботин отмечает, что развитие инфраструктуры для зарядки и обслуживания электрокаров в стране идет медленными темпами.

Электромобили в России: вызовы и перспективы
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Кроме того, суровые климатические условия могут существенно ограничить эксплуатацию электромобилей из-за быстрой потери емкости аккумуляторов на морозе. Увеличение эффективности батарей приведет к их увеличению по весу и стоимости, что негативно скажется на цене электрокаров.

Пока не существует аккумуляторов, которые бы сочетали быструю зарядку, сохранение емкости при низких температурах и достаточный запас хода, а это означает, что электромобили будут сталкиваться с проблемами в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
10 средств с цветочным ароматом, которые скрасят ожидание весны
Полезные вещи, которые можно сделать из лозы садоводу
Эффективные средства от жира на кухне: 4 простых решения для сверкающей кухни
Легендарная томатная подлива советских столовых: быстрый и вкусный рецепт
Проблемы с системой ЭРА-ГЛОНАСС: скрытые расходы и влияние на автомобильные системы
Зимой, в отпуске и на каждый день: 5 средств для тела, которые я рекомендую для всей семьи
Верните свежесть вашим полотенцам: простые хитрости для стирки без лишних хлопот!
Неопытные хозяйки обязательно допускают эти 3 ошибки при уборке квартиры
Врач Селезнева заявила, что анемию могут вызвать неправильное питание или заболевания
Рост картошки с вдохновением: подкормка дрожжами для богатого урожая!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников