Электромобили в России: почему они не смогут полностью заменить традиционные автомобили

По прогнозам, к 2035 году доля электрокаров в автопарке России составит 25%. Однако, автоэксперт Вячеслав Субботин отмечает, что развитие инфраструктуры для зарядки и обслуживания электрокаров в стране идет медленными темпами.
Кроме того, суровые климатические условия могут существенно ограничить эксплуатацию электромобилей из-за быстрой потери емкости аккумуляторов на морозе. Увеличение эффективности батарей приведет к их увеличению по весу и стоимости, что негативно скажется на цене электрокаров.
Пока не существует аккумуляторов, которые бы сочетали быструю зарядку, сохранение емкости при низких температурах и достаточный запас хода, а это означает, что электромобили будут сталкиваться с проблемами в России.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.