Электромобили в России: почему они не смогут полностью заменить традиционные автомобили

Электромобили в России: вызовы и перспективы

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По прогнозам, к 2035 году доля электрокаров в автопарке России составит 25%. Однако, автоэксперт Вячеслав Субботин отмечает, что развитие инфраструктуры для зарядки и обслуживания электрокаров в стране идет медленными темпами.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Кроме того, суровые климатические условия могут существенно ограничить эксплуатацию электромобилей из-за быстрой потери емкости аккумуляторов на морозе. Увеличение эффективности батарей приведет к их увеличению по весу и стоимости, что негативно скажется на цене электрокаров.

Пока не существует аккумуляторов, которые бы сочетали быструю зарядку, сохранение емкости при низких температурах и достаточный запас хода, а это означает, что электромобили будут сталкиваться с проблемами в России.