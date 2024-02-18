Неожиданные сложности: почему ЭРА-ГЛОНАСС стал проблемой для владельцев автомобилей в России

Проблемы с системой ЭРА-ГЛОНАСС: скрытые расходы и влияние на автомобильные системы

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Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС обязательна для всех новых легковых автомобилей в России, но власти не уведомили автомобилистов о коротком сроке службы этого модуля — всего 3 года.

Фото: официальный сайт ГЛОНАСС

Эксперты отмечают, что блок ЭРА-ГЛОНАСС может разрядить аккумулятор и повлиять на работу других систем автомобиля.

Стоимость перезапуска разряженного модуля и замены резервной батареи может быть значительной, особенно для автомобилей премиального класса.