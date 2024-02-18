Неожиданные сложности: почему ЭРА-ГЛОНАСС стал проблемой для владельцев автомобилей в России

Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС обязательна для всех новых легковых автомобилей в России, но власти не уведомили автомобилистов о коротком сроке службы этого модуля — всего 3 года.
Эксперты отмечают, что блок ЭРА-ГЛОНАСС может разрядить аккумулятор и повлиять на работу других систем автомобиля.
Стоимость перезапуска разряженного модуля и замены резервной батареи может быть значительной, особенно для автомобилей премиального класса.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.