Секреты безопасного поведения на круговом перекрестке: что не рассказывают водителям

Правила использования поворотников на круговом перекрестке: советы ГИБДД

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Представитель ГИБДД рассказал, почему водители часто не уверены, как правильно использовать поворотники на круговом перекрестке. В соответствии с ПДД, можно выезжать на круг из любой полосы и не обязательно включать поворотники, но на практике лучше использовать их для ясности намерений.

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Советы включают заранее включать поворотники, чтобы другие водители могли подготовиться к маневру, и правильно выбирать полосу при подъезде к съезду с кольца.