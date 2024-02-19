Секреты безопасного поведения на круговом перекрестке: что не рассказывают водителям

Представитель ГИБДД рассказал, почему водители часто не уверены, как правильно использовать поворотники на круговом перекрестке. В соответствии с ПДД, можно выезжать на круг из любой полосы и не обязательно включать поворотники, но на практике лучше использовать их для ясности намерений.
Советы включают заранее включать поворотники, чтобы другие водители могли подготовиться к маневру, и правильно выбирать полосу при подъезде к съезду с кольца.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.