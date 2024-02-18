В последние месяцы на ведущих автосайтах стало заметно увеличение объявлений о продаже почти новых автомобилей с небольшим пробегом. Представитель МРЭО ГИБДД раскрыл основные причины этого явления.
Одной из причин является желание избавиться от автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, а также продажа машин, которые были приобретены в кредит, но владельцы не могут погасить кредит.
Другие причины включают продажу машин перекупщиками, избавление от неликвидных запасов со складов дилеров, продажу машин, использовавшихся для тест-драйва в автосалонах, и продажу моделей, которых не хватает на рынке.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.