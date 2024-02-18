Тайные причины появления "новых" авто на вторичке: что скрывают продавцы

Почему на вторичном рынке появляется все больше почти новых автомобилей

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В последние месяцы на ведущих автосайтах стало заметно увеличение объявлений о продаже почти новых автомобилей с небольшим пробегом. Представитель МРЭО ГИБДД раскрыл основные причины этого явления.

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Одной из причин является желание избавиться от автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, а также продажа машин, которые были приобретены в кредит, но владельцы не могут погасить кредит.

Другие причины включают продажу машин перекупщиками, избавление от неликвидных запасов со складов дилеров, продажу машин, использовавшихся для тест-драйва в автосалонах, и продажу моделей, которых не хватает на рынке.