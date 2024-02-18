Экономим на ремонте. Секреты выбора бюджетных заменителей для вашего авто

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Как сэкономить на обслуживании автомобиля в условиях роста цен в России

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Авто

Цены на обслуживание и ремонт автомобилей в России значительно выросли в 2023 году, вплоть до удвоения стоимости моторного масла и увеличения цен на фильтры в несколько раз.

Как сэкономить на обслуживании автомобиля в условиях роста цен в России
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Тем не менее, на портале njcar. ru рассказывается о способах сэкономить на обслуживании автомобиля. В частности, иностранные авто могут использовать технические жидкости и антифризы отечественного производства, которые соответствуют требованиям иностранных марок.

Российские бренды также предлагают качественные продукты для охлаждения двигателя и тормозной жидкости, подходящие для многих иностранных автомобилей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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