Цены на обслуживание и ремонт автомобилей в России значительно выросли в 2023 году, вплоть до удвоения стоимости моторного масла и увеличения цен на фильтры в несколько раз.
Тем не менее, на портале njcar. ru рассказывается о способах сэкономить на обслуживании автомобиля. В частности, иностранные авто могут использовать технические жидкости и антифризы отечественного производства, которые соответствуют требованиям иностранных марок.
Российские бренды также предлагают качественные продукты для охлаждения двигателя и тормозной жидкости, подходящие для многих иностранных автомобилей.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.