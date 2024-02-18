Восьмой шаг обязателен! Эксперты раскрыли секреты выбора подержанного авто

Как выбирать подержанный автомобиль: восьмиступенчатая инструкция от экспертов

0:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты издания "За рулем" подготовили восьмиступенчатую инструкцию для выбора подержанного автомобиля.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Сначала рекомендуется провести анализ рыночной цены, затем обратить внимание на документы и внешний вид автомобиля. Далее следует осмотреть техническое состояние под капотом и проверить работу электроники.

Для более детальной диагностики можно провести компьютерную диагностику и сделать тест-драйв. Важным шагом является также правильное оформление сделки, включая заполнение документов и заключение договора купли-продажи, который с 1 мая 2021 года можно оформить через портал госуслуг.