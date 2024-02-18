Эксперты издания "За рулем" подготовили восьмиступенчатую инструкцию для выбора подержанного автомобиля.
Сначала рекомендуется провести анализ рыночной цены, затем обратить внимание на документы и внешний вид автомобиля. Далее следует осмотреть техническое состояние под капотом и проверить работу электроники.
Для более детальной диагностики можно провести компьютерную диагностику и сделать тест-драйв. Важным шагом является также правильное оформление сделки, включая заполнение документов и заключение договора купли-продажи, который с 1 мая 2021 года можно оформить через портал госуслуг.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.