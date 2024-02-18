Эксперты издания "АиФ" поделились советами о правильной эксплуатации автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП), отмечая, что некоторые привычные действия могут серьезно повредить эту часть автомобиля.
Водителям не рекомендуется заниматься экстремальным вождением, ездить по бездорожью или буксировать машины с АКПП на большие расстояния, так как это может привести к перегреву и поломкам.
Эксперты также подчеркнули важность регулярной чистки АКПП и радиатора охлаждения, а также предупредили об опасностях оставления машины в режиме "паркинг" на наклонной поверхности.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.