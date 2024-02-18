Эти ошибки могут убить вашу АКПП: узнайте, что делать правильно

Эксперты предупреждают: как правильно обращаться с автоматической коробкой передач

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Эксперты издания "АиФ" поделились советами о правильной эксплуатации автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП), отмечая, что некоторые привычные действия могут серьезно повредить эту часть автомобиля.

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Водителям не рекомендуется заниматься экстремальным вождением, ездить по бездорожью или буксировать машины с АКПП на большие расстояния, так как это может привести к перегреву и поломкам.

Эксперты также подчеркнули важность регулярной чистки АКПП и радиатора охлаждения, а также предупредили об опасностях оставления машины в режиме "паркинг" на наклонной поверхности.