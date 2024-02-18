Стоп, ржавчина/ 7 ошибок владельцев авто, которые порождают коррозию на вашем кузов

Автоэксперты предупреждают: как избежать коррозии на кузове автомобиля

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты "Российской газеты" выделяют ряд действий владельцев автомобилей, которые чаще всего провоцируют появление коррозии на кузове. Среди них неправильная подготовка поверхности перед нанесением антикоррозийного покрытия, включая недостаточную очистку и отсутствие зачистки и обезжиривания. Также отмечается неправильный выбор антикоррозийных средств, таких как

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

машинное масло, битум, растворитель и защитные пластиковые накладки, которые могут скапливать грязь и ускорять появление ржавчины. Не рекомендуется также наклеивать пленку на необработанную поверхность и использовать автомобильный воск без соблюдения технологии.

Важно проводить тщательную очистку автомобиля перед процедурой обработки от коррозии и использовать специализированные средства согласно инструкции.