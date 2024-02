Стоп, ржавчина/ 7 ошибок владельцев авто, которые порождают коррозию на вашем кузов

Эксперты "Российской газеты" выделяют ряд действий владельцев автомобилей, которые чаще всего провоцируют появление коррозии на кузове. Среди них неправильная подготовка поверхности перед нанесением антикоррозийного покрытия, включая недостаточную очистку и отсутствие зачистки и обезжиривания. Также отмечается неправильный выбор антикоррозийных средств, таких как

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.