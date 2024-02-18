Эксперты "Российской газеты" выделяют ряд действий владельцев автомобилей, которые чаще всего провоцируют появление коррозии на кузове. Среди них неправильная подготовка поверхности перед нанесением антикоррозийного покрытия, включая недостаточную очистку и отсутствие зачистки и обезжиривания. Также отмечается неправильный выбор антикоррозийных средств, таких как
машинное масло, битум, растворитель и защитные пластиковые накладки, которые могут скапливать грязь и ускорять появление ржавчины. Не рекомендуется также наклеивать пленку на необработанную поверхность и использовать автомобильный воск без соблюдения технологии.
Важно проводить тщательную очистку автомобиля перед процедурой обработки от коррозии и использовать специализированные средства согласно инструкции.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.