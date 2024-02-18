Покупать или арендовать? Революционный тренд, который меняет правила игры на авторынке

Сервисы подписки на автомобили названы главной "угрозой" каршерингу: что это за "фрукт"

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Издание "Народные Новости" сообщает о новом тренде на российском авторынке — сервисе подписки на автомобили, предлагаемом многими автопроизводителями. Эксперт Максим Шишко отмечает, что такие сервисы становятся конкурентоспособными по отношению к традиционному каршерингу, и владельцы автомобилей в России все чаще отказываются от личных машин, особенно в крупных городах.

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Согласно представителю ГК "АвтоСпецЦентр" Анне Уткиной, рост популярности сервисов подписки привел к снижению процента клиентов каршеринга, имеющих собственные автомобили. Эксперты отмечают, что аренда выгоднее для автомобилей стоимостью до 1 млн. рублей, в то время как подписка становится предпочтительнее для более дорогих автомобилей, оправдывая себя с финансовой точки зрения.

Генеральный директор компании "АВТОDOM Подписка" Максим Шишко подтверждает, что долгосрочная аренда обеспечивает клиенту новый автомобиль без необходимости его обслуживания, что может быть выгоднее содержания собственного транспортного средства.