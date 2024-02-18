Покупать или арендовать? Революционный тренд, который меняет правила игры на авторынке

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Сервисы подписки на автомобили названы главной "угрозой" каршерингу: что это за "фрукт"

1:02
Авто

Издание "Народные Новости" сообщает о новом тренде на российском авторынке — сервисе подписки на автомобили, предлагаемом многими автопроизводителями. Эксперт Максим Шишко отмечает, что такие сервисы становятся конкурентоспособными по отношению к традиционному каршерингу, и владельцы автомобилей в России все чаще отказываются от личных машин, особенно в крупных городах.

Сервисы подписки на автомобили названы главной "угрозой" каршерингу: что это за "фрукт"
Фото: openverse.org by tomraven is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Согласно представителю ГК "АвтоСпецЦентр" Анне Уткиной, рост популярности сервисов подписки привел к снижению процента клиентов каршеринга, имеющих собственные автомобили. Эксперты отмечают, что аренда выгоднее для автомобилей стоимостью до 1 млн. рублей, в то время как подписка становится предпочтительнее для более дорогих автомобилей, оправдывая себя с финансовой точки зрения.

Генеральный директор компании "АВТОDOM Подписка" Максим Шишко подтверждает, что долгосрочная аренда обеспечивает клиенту новый автомобиль без необходимости его обслуживания, что может быть выгоднее содержания собственного транспортного средства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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