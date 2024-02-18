Эксперты перечислили водителям из России признаки некачественных шин

Эксперты предупреждают: как определить качество шин и обезопасить себя на дороге

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Национальный автомобильный союз подчеркивает важность выбора качественных шин и указывает на основные признаки их дефектности. Эксперт Антон Шапарин рекомендует серьезно относиться к состоянию резины и при обнаружении значительных дефектов сразу же заменять её.

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Он подчеркивает, что низкий остаточный протектор и наличие трещин могут серьезно снизить безопасность на дороге. Также Шапарин предупреждает от установки "лысых" шин, которые существенно снижают сцепление с дорогой и управляемость автомобиля.

Он отмечает, что даже экономия на покупке б/у шин может обернуться опасностью, поэтому рекомендует внимательно осматривать шины на наличие дефектов перед приобретением.