Эксперты перечислили водителям из России признаки некачественных шин

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Эксперты предупреждают: как определить качество шин и обезопасить себя на дороге

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Авто

Национальный автомобильный союз подчеркивает важность выбора качественных шин и указывает на основные признаки их дефектности. Эксперт Антон Шапарин рекомендует серьезно относиться к состоянию резины и при обнаружении значительных дефектов сразу же заменять её.

Эксперты предупреждают: как определить качество шин и обезопасить себя на дороге
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Он подчеркивает, что низкий остаточный протектор и наличие трещин могут серьезно снизить безопасность на дороге. Также Шапарин предупреждает от установки "лысых" шин, которые существенно снижают сцепление с дорогой и управляемость автомобиля.

Он отмечает, что даже экономия на покупке б/у шин может обернуться опасностью, поэтому рекомендует внимательно осматривать шины на наличие дефектов перед приобретением.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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