Национальный автомобильный союз подчеркивает важность выбора качественных шин и указывает на основные признаки их дефектности. Эксперт Антон Шапарин рекомендует серьезно относиться к состоянию резины и при обнаружении значительных дефектов сразу же заменять её.
Он подчеркивает, что низкий остаточный протектор и наличие трещин могут серьезно снизить безопасность на дороге. Также Шапарин предупреждает от установки "лысых" шин, которые существенно снижают сцепление с дорогой и управляемость автомобиля.
Он отмечает, что даже экономия на покупке б/у шин может обернуться опасностью, поэтому рекомендует внимательно осматривать шины на наличие дефектов перед приобретением.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.