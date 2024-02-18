Ведущий специалист Центра управления дорожным движением Санкт-Петербурга, Дмитрий Попов, выделяет ключевые критерии при выборе автомобиля, сосредотачиваясь на надежности, безопасности и соотношении цены и качества.
Попов подчеркивает, что место производства уже не имеет особого значения, так как качество сборки везде примерно одинаковое.
Он советует потенциальным покупателям изучить отзывы владельцев, результаты краш-тестов Euro NCAP (для иномарок) и оценить доступное оснащение. Также Попов отмечает важность арсенала систем активной и пассивной безопасности для конкретной модели автомобиля.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.