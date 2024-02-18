Эксперт раскрывает критерии, которые вы упускаете при выборе автомобиля, но которые могут спасти вашу жизнь

Экспертные советы: как выбрать идеальный автомобиль с учетом безопасности и надежности

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Ведущий специалист Центра управления дорожным движением Санкт-Петербурга, Дмитрий Попов, выделяет ключевые критерии при выборе автомобиля, сосредотачиваясь на надежности, безопасности и соотношении цены и качества.

Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Попов подчеркивает, что место производства уже не имеет особого значения, так как качество сборки везде примерно одинаковое.

Он советует потенциальным покупателям изучить отзывы владельцев, результаты краш-тестов Euro NCAP (для иномарок) и оценить доступное оснащение. Также Попов отмечает важность арсенала систем активной и пассивной безопасности для конкретной модели автомобиля.