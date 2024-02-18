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Превентивные меры и ремонт: как избежать и исправить повреждения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Что делать, если на кузове авто появились сколы: советы автоэкспертов

1:01
Авто

Избежать проблем с ухудшением состояния лакокрасочного покрытия автомобиля практически невозможно. Кузов автомобиля часто подвергается мелким камням, что приводит к появлению вмятин, царапин и сколов.

Что делать, если на кузове авто появились сколы: советы автоэкспертов
Фото: openverse by cosmic_spanner is licensed under CC BY-SA 2.0

Эти повреждения становятся источником начала коррозии на пораженной области. Однако, эксперты утверждают, что можно избежать неприятных последствий, если правильно бороться со сколами.

При незначительных повреждениях лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать специальный карандаш-корректор для подкрашивания. Важно правильно подобрать цвет. После применения карандаша необходима полировка покрытия.

В случае серьезных повреждений рекомендуется использовать специальное средство, аналогичное лаку для ногтей. Иногда требуется полная обработка кромки кузова.

Во многих ситуациях владельцу автомобиля будет сложно самостоятельно справиться с проблемой. В таких случаях наилучшим решением будет обратиться к специалистам автосервиса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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