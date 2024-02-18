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Почему автомобиль начало трясти: названы 3 возможные причины

1:07
Авто

Часто водители сталкиваются с неприятным явлением: автомобиль начинает "дрожать" во время движения.

Почему автомобиль начало трясти: названы 3 возможные причины
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Для многих водителей такая дрожь напоминает ощущение озноба. Чаще всего такое происходит из-за неправильной работы некоторых компонентов автомобиля.

Эксперты перечислили три наиболее распространенных причины этой "вибрации". Проблемы с подвеской Автомобиль может дрожать из-за износа шарниров или подшипников. Если не обратить внимание на это, то с каждым разом дрожь будет усиливаться.

Это может привести к опасным последствиям, вплоть до отвалившегося колеса, что может произойти прямо во время движения.

Проблемы с трансмиссией Часто дрожь связана с неисправностями в работе элементов трансмиссии. Проблемы могут быть связаны с сцеплением или коробкой передач. Некачественное топливо Также проблемой может стать попытка экономии на топливе. Некачественный бензин или дизель может неравномерно сгорать и вызывать детонацию, что приводит к вибрации.

Эту проблему необходимо решать незамедлительно: отсрочка может привести к серьезным расходам на ремонт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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