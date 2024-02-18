Как правильно определить время для продажи вашего автомобиля: признаки и советы

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Какие 3 признака указывают на необходимость продать автомобиль

1:20
Авто

Любой водитель осознает, что рано или поздно придется расстаться со своим автомобилем. Откладывание этого решения может привести к моральному и техническому устареванию транспортного средства, а также значительному снижению его стоимости. Однако не следует спешить с продажей, учитывая сложности постоянной смены машин.

Какие 3 признака указывают на необходимость продать автомобиль
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существуют определенные признаки, которые указывают на необходимость продажи автомобиля:

  • Частые незначительные поломки;
  • Проявление коррозионных процессов на подвеске;
  • Повышенный расход топлива.

Если владелец столкнулся с такими проблемами, ему стоит задуматься о возможной продаже своего автомобиля на вторичном рынке. Также важно учитывать срок эксплуатации автомобиля: обычно машина начинает "стареть" через 3-5 лет после покупки. Однако для качественных иностранных автомобилей этот срок может быть увеличен до 5-7 лет.

Важно помнить, что после истечения этого срока стоимость автомобиля быстро снижается. Однако если пробег автомобиля не превышает 110 тысяч километров через 5 лет эксплуатации, то его стоимость перестает снижаться, как рассказал эксперт Максим Рязанов в интервью агентству "Прайм". В таком случае владелец может продать автомобиль за немного меньшую сумму, всего лишь на 5 процентов ниже изначальной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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