Как правильно определить время для продажи вашего автомобиля: признаки и советы

Какие 3 признака указывают на необходимость продать автомобиль

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Любой водитель осознает, что рано или поздно придется расстаться со своим автомобилем. Откладывание этого решения может привести к моральному и техническому устареванию транспортного средства, а также значительному снижению его стоимости. Однако не следует спешить с продажей, учитывая сложности постоянной смены машин.

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Существуют определенные признаки, которые указывают на необходимость продажи автомобиля:

Частые незначительные поломки;

Проявление коррозионных процессов на подвеске;

Повышенный расход топлива.

Если владелец столкнулся с такими проблемами, ему стоит задуматься о возможной продаже своего автомобиля на вторичном рынке. Также важно учитывать срок эксплуатации автомобиля: обычно машина начинает "стареть" через 3-5 лет после покупки. Однако для качественных иностранных автомобилей этот срок может быть увеличен до 5-7 лет.

Важно помнить, что после истечения этого срока стоимость автомобиля быстро снижается. Однако если пробег автомобиля не превышает 110 тысяч километров через 5 лет эксплуатации, то его стоимость перестает снижаться, как рассказал эксперт Максим Рязанов в интервью агентству "Прайм". В таком случае владелец может продать автомобиль за немного меньшую сумму, всего лишь на 5 процентов ниже изначальной.