3 совета по запуску автомобиля: избегайте ошибок новичков и увеличьте срок службы двигателя

Опытные водители обычно не сталкиваются с проблемами при запуске двигателя своего автомобиля. Однако новички за рулём могут совершить ошибку в момент попытки завести транспортное средство. Эти неправильные действия могут привести к выходу двигателя из строя. Чтобы этого избежать, важно следовать рекомендациям экспертов.
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Проверка аккумулятора: Даже в тёплое время года заряд аккумулятора может быстро истощиться. Поэтому перед запуском двигателя рекомендуется включить дальний свет и подождать несколько секунд, чтобы избежать серьёзных проблем с работой автомобиля.
Поворот ключа: После длительного простоя рекомендуется на некоторое время оставить ключ в зажигании в положении, при котором двигатель ещё не запущен полностью, но системы начали диагностику.
Прогрев двигателя: Иногда даже летом двигатель требует прогрева. Это связано с необходимостью нагрева рабочих жидкостей до определённой температуры, чтобы избежать нарушений работы трансмиссии.
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