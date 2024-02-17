3 совета по запуску автомобиля: избегайте ошибок новичков и увеличьте срок службы двигателя

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Как правильно завести авто, чтобы не "убить" мотор: советы экспертов

0:59
Авто

Опытные водители обычно не сталкиваются с проблемами при запуске двигателя своего автомобиля. Однако новички за рулём могут совершить ошибку в момент попытки завести транспортное средство. Эти неправильные действия могут привести к выходу двигателя из строя. Чтобы этого избежать, важно следовать рекомендациям экспертов.

Как правильно завести авто, чтобы не "убить" мотор: советы экспертов
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0
  • Проверка аккумулятора: Даже в тёплое время года заряд аккумулятора может быстро истощиться. Поэтому перед запуском двигателя рекомендуется включить дальний свет и подождать несколько секунд, чтобы избежать серьёзных проблем с работой автомобиля.
  • Поворот ключа: После длительного простоя рекомендуется на некоторое время оставить ключ в зажигании в положении, при котором двигатель ещё не запущен полностью, но системы начали диагностику.
  • Прогрев двигателя: Иногда даже летом двигатель требует прогрева. Это связано с необходимостью нагрева рабочих жидкостей до определённой температуры, чтобы избежать нарушений работы трансмиссии.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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