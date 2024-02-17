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Продление срока службы шин: ключевые аспекты безопасности вождения

Автоэксперты рассказали, как продлить срок службы автомобильных шин

Авто

Состояние шин является одним из ключевых аспектов безопасности при управлении автомобилем.

Автоэксперты рассказали, как продлить срок службы автомобильных шин
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Неподходящие шины, которые прослужили свой срок, могут увеличить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно если водитель не обновил их.

Поэтому владельцам автомобилей необходимо регулярно заменять шины, хотя эксперты также отмечают, что соблюдение определенных правил может помочь продлить их срок службы.

Один из таких правил заключается в избегании резких маневров, таких как резкое ускорение или торможение, поскольку это может ускорить износ шин. Также не рекомендуется входить в повороты с заносами и разгоняться на высокой скорости на дорогах с плохим покрытием.

Эксперты также подчеркивают, что степень износа шин зависит от типа привода автомобиля: у переднеприводных машин обычно быстрее изнашиваются передние шины, в то время как у заднеприводных автомобилей важно следить за состоянием задних шин.

Независимо от типа привода и стиля вождения, владельцам автомобилей важно регулярно проверять состояние шин, особенно отслеживать давление в них.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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