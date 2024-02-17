Борьба с угонами: как фольга может спасти ваш автомобиль

В ГИБДД объяснили, зачем опытные водители заворачивают ключи в фольгу

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В России количество случаев угона автомобилей растет с каждым днем. Сейчас в сети активно обсуждается интересный трюк: опытные водители заворачивают смарт-ключ в пищевую фольгу, чтобы предотвратить угон. Представители портала njcar.ru обратились к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, может ли такая странная мера помочь в борьбе с преступниками.

Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Большинство современных автомобилей оснащены смарт-ключами, облегчающими владельцам жизнь: они позволяют открывать и закрывать двери на расстоянии. Однако этот метод не лишен недостатков. Бесконтактные ключи передают закодированные данные по радиоканалу, что может быть перехвачено угонщиками для кражи автомобиля.

Суть проблемы заключается в том, что смарт-ключ постоянно передает сигнал в эфир, даже когда находится просто в кармане у владельца. Это его главная уязвимость, поскольку преступники могут воспользоваться специальными устройствами для перехвата сигнала.

Часто преступники действуют в паре: один сканирует информацию с ключа с помощью специального устройства и передает сигнал другому члену банды, стоящему у машины. Таким образом, даже без самого ключа угонщики могут открыть двери автомобиля, и иммобилайзер не сработает, так как сигнал будет распознан как подлинный.

Этот метод угона изначально стал популярным в Европе, а теперь его применяют и в России. Тем не менее, в России есть свои особенности. В спальных районах, где много многоэтажных домов, преступники могут перехватывать сигнал только от смарт-ключей, находящихся, например, в прихожей.

Для этого им достаточно проникнуть в подъезд и пройтись со специальным устройством по этажам.

Чтобы предотвратить перехват сигнала со смарт-ключа, опытные водители используют простой метод: оборачивают ключ в обычную пищевую фольгу. Фольга блокирует радиосигналы, что предотвращает их перехват со стороны преступников. Таким образом, можно защитить свой автомобиль от угона, не затрачивая много денег.

Однако представители ГИБДД выразили сомнения в эффективности такого метода. Действительно, смарт-ключ передает сигналы, но их мощности недостаточно для перехвата через стены. Перехват возможен только в момент, когда водитель находится очень близко к машине, и в этом случае использование фольги бесполезно.

Чаще всего преступники просто крадут сам ключ у владельца, например, в супермаркете, и без проблем открывают автомобиль.