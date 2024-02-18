Автомобильный эксперт Егор Васильев предостерегает водителей от потенциальных аварий, указывая на важность поддержания исправности ключевых систем автомобиля.
Он подчеркивает необходимость регулярной проверки тормозной системы, шин и световых приборов, таких как стоп-сигналы, особенно весной, когда дороги грязные.
Васильев также обращает внимание на часто забываемые компоненты, такие как щётки-стеклоочистители, форсунки омывателей стекла и звуковой сигнал, подчеркивая их важность для обеспечения безопасности и комфортной езды.
Он рекомендует регулярные осмотры автомобиля снаружи и внимательное отношение к рулевому управлению, двигателю и электрике для обнаружения и устранения потенциальных проблем до возникновения аварийных ситуаций.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.