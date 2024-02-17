Как защитить свои права при инспекционном протоколе ДПС: советы от представителя ГИБДД

Если вам не согласны с протоколом инспектора ДПС, существует способ защитить свои права, независимо от того, совершили ли вы ошибку или считаете, что обвинения необоснованны. Представитель ГИБДД, давая интервью порталу njcar.ru, поделился советом о том, что необходимо указать в протоколе, чтобы иметь возможность подать апелляцию на это решение.
Частой ошибкой автомобилистов в конфликтных ситуациях с инспекторами является отказ от подписи в протоколе. Это неправильно, так как отказ от подписи не означает несогласия с предъявленными обвинениями. Иными словами, отказ от подписи может быть зарегистрирован в протоколе, что затруднит оспаривание в суде. Необходимо действовать иначе.
Важно явно выразить свое несогласие в протоколе. Достаточно написать "не согласен" и, если возможно, дать краткое пояснение. Более того, будет полезно отметить наличие видеозаписи с установленного в машине видеорегистратора, которая может служить доказательством вашей невиновности.
Иногда пространство в протоколе может быть ограничено для объяснений. Но это не мешает вам просить дополнительный лист у полицейских. Даже ваш собственный лист может быть использован. Просто укажите в протоколе о предоставлении дополнительной информации на отдельном листе.
Чтобы быть уверенным, что ваше объяснение не потеряется, сделайте фотографию обоих документов на камеру смартфона.
Есть еще одна важная деталь, о которой знают далеко не все водители. Если после вынесения постановления вы обнаружите новые факты или доказательства вашей невиновности, то в течение десяти дней вы можете попросить их включить в ваше дело. Эта дополнительная информация может стать ключом к доказательству вашей невиновности в суде.
Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.