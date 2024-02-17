Защита от нечестных проверок: как избежать ловушек ГИБДД на дорогах

ГИБДД проводит массовые рейды по проверке на алкоголь: вот что нужно знать водителю

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В последнее время количество проверок водителей на алкоголь значительно возросло. Согласно информации, опубликованной на портале njcar.ru, в преддверии праздников 23 февраля и 8 марта ГИБДД запланировала провести массовые рейды для выявления пьяных водителей.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Выявление нетрезвых водителей всегда находится в приоритете у инспекторов ГИБДД. Завершение рабочего дня с составлением протоколов по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ считается успешным. Поймать пьяного водителя — значит, дежурство не прошло даром. Это может показаться циничным, но для сотрудников правопорядка предотвращение пьяного вождения является частью их рутины. Без этой работы наши дороги были бы намного опаснее.

Иногда автолюбители становятся жертвами нечестных сотрудников ДПС, которые используют хитрость, чтобы обвинить водителя в нарушении, даже если тот ничего не сделал. Одним из распространенных способов обмана автомобилистов является скрытое добавление алкоголя в мундштук алкотестера.

Перед проверкой в устройство вводится небольшое количество спирта с помощью шприца, который прокалывает защитную пленку тонкой иглой. Когда алкотестер показывает высокие показания, инспектор ГИБДД угрожает составить протокол.

Как защитить себя? Перед проверкой попросите показать мундштук и внимательно осмотрите его упаковку при хорошем освещении. Обратите внимание на наличие конденсата или капель жидкости. Если у вас возникают даже малейшие подозрения, потребуйте заменить устройство.

Иногда полицейский предлагает водителю несколько раз продуть в алкотестер, объясняя, что предыдущая попытка не удалась, и нужно повторить тест. Это приводит к накоплению этанола в приборе и может показать положительный результат, даже если водитель не употреблял алкоголь перед проверкой.

Чтобы избежать этого, после первого теста потребуйте показать цифры на экране. Если они выше допустимого уровня, настаивайте на отправке вас на медицинское освидетельствование. Если показания нормальные, не соглашайтесь на повторную проверку.

Никогда не соглашайтесь на проверку с использованием несертифицированного устройства. Сотрудник ДПС обязан использовать алкотестер, который прошел проверку. Чтобы избежать подозрений со стороны полицейских, не садитесь за руль, если у вас похмелье. Запах алкоголя изо рта — самый распространенный повод для медицинского освидетельствования, и большинство инспекторов выявляют пьяных водителей именно по этому признаку.