Россиянам рассказали, в каких случаях полный привод бесполезен

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Автоэксперт Рязанов назвал систему полного привода бесполезной

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Авто

Автопроизводители постепенно переходят на модели, которые предлагают опцию полного привода, вместо стандартного оборудования. Такая опция дает возможность владельцам подключать полный привод только по мере необходимости. Эту тенденцию прокомментировал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов, в беседе с "Российской газетой".

Автоэксперт Рязанов назвал систему полного привода бесполезной
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Новые модели, такие как Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade, являются примерами таких изменений. Полный привод часто оказывается ненужным для ежедневного использования в городских условиях. Например, многие компактные кроссоверы оснащаются передним приводом, что делает их более доступными по цене и экономичными в расходе топлива, отметил эксперт.

Согласно высказыванию Рязанова, характеристики сцепления с дорогой у полноприводных кроссоверов не отличаются от моделей с передним приводом, при этом стоимость таких автомобилей различается.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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