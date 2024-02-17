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5 причин провала техосмотра: как избежать неприятных сюрпризов на дороге

Почему машина может не пройти техосмотр: названы пять неожиданных причин

1:25
Авто

Проверка состояния автомобиля на техническом осмотре является важной процедурой перед его участием в дорожном движении. Несоблюдение этой процедуры может привести к отказу в допуске транспортного средства к движению по дорогам.

Почему машина может не пройти техосмотр: названы пять неожиданных причин
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Существует несколько причин, по которым технический осмотр может быть провален. Эти причины не всегда связаны с непосредственным техническим состоянием автомобиля.

Эксперты выделили 5 таких случаев.

  • Наличие оплётки на руле. Хотя на первый взгляд эта деталь не должна мешать водителю получить разрешение на участие своего транспортного средства в дорожном движении, рекомендуется её снять.
  • Ржавчина на кузове. Водителю следует предотвращать появление коррозии на кузове автомобиля. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и с учетом прохождения технического осмотра.
  • Отсутствие брызговиков. Этот аксессуар необходим для защиты дна автомобиля от грязи. Хотя он кажется неважным для управляемости транспортного средства, его наличие на момент осмотра желательно.
  • Наличие наклеек. Перед прохождением осмотра рекомендуется снять сферические наклейки. Хотя техосмотр возможно пройти и с ними, лучше не рисковать.
  • Демонтаж сидений. Некоторые водители убирают сиденья для освобождения места в салоне. Однако это может быть расценено как нарушение правил техосмотра.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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