5 причин провала техосмотра: как избежать неприятных сюрпризов на дороге

Почему машина может не пройти техосмотр: названы пять неожиданных причин

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Проверка состояния автомобиля на техническом осмотре является важной процедурой перед его участием в дорожном движении. Несоблюдение этой процедуры может привести к отказу в допуске транспортного средства к движению по дорогам.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Существует несколько причин, по которым технический осмотр может быть провален. Эти причины не всегда связаны с непосредственным техническим состоянием автомобиля.

Эксперты выделили 5 таких случаев.

Наличие оплётки на руле . Хотя на первый взгляд эта деталь не должна мешать водителю получить разрешение на участие своего транспортного средства в дорожном движении, рекомендуется её снять.

. Хотя на первый взгляд эта деталь не должна мешать водителю получить разрешение на участие своего транспортного средства в дорожном движении, рекомендуется её снять. Ржавчина на кузове . Водителю следует предотвращать появление коррозии на кузове автомобиля. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и с учетом прохождения технического осмотра.

. Водителю следует предотвращать появление коррозии на кузове автомобиля. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и с учетом прохождения технического осмотра. Отсутствие брызговиков . Этот аксессуар необходим для защиты дна автомобиля от грязи. Хотя он кажется неважным для управляемости транспортного средства, его наличие на момент осмотра желательно.

. Этот аксессуар необходим для защиты дна автомобиля от грязи. Хотя он кажется неважным для управляемости транспортного средства, его наличие на момент осмотра желательно. Наличие наклеек. Перед прохождением осмотра рекомендуется снять сферические наклейки. Хотя техосмотр возможно пройти и с ними, лучше не рисковать.

Перед прохождением осмотра рекомендуется снять сферические наклейки. Хотя техосмотр возможно пройти и с ними, лучше не рисковать. Демонтаж сидений. Некоторые водители убирают сиденья для освобождения места в салоне. Однако это может быть расценено как нарушение правил техосмотра.