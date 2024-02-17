Избегайте риска спущенных колес: секреты поддержания давления в шинах

Названы три неочевидные причины спущенных шин

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Любой опытный водитель, управлявший автомобилем в течение достаточного времени, сталкивался с неприятной ситуацией – спущенным колесом. Эксплуатация автомобиля в таких условиях представляет серьезную опасность. Поэтому предотвратить потерю давления в шинах проще, чем решать эту проблему на обочине.

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Эксперты объяснили, что может привести к спущенным шинам. Одной из очевидных причин является повреждение поверхности шины, чаще всего вызванное проколом острым предметом.

Понять, что шина проколота, несложно: это будет ощущаться по быстрому выходу воздуха из нее. Однако, если потеря давления происходит медленно, то причина может быть иной. Специалисты утверждают, что шина может терять воздух по трём основным причинам.

Во-первых, плохое прилегание шины к колесному диску. Во-вторых, возможны проблемы с ниппелем – устройством, предназначенным для накачки шины. И, наконец, еще одна потенциальная причина – дефект в резиновой оболочке.