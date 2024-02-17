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Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция

Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять моторное масло

1:04
Авто

Каждый автомобилист осведомлен о необходимости периодической замены моторного масла. Однако, мало кто из водителей осознает оптимальную частоту проведения этой процедуры. Общепринято считать, что следует придерживаться указаний из инструкции. Но данное правило не всегда оправдывает себя.

Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Иногда автомобиль сталкивается с увеличенной нагрузкой, что требует более частой смены масла. По мнению специалистов, при активной эксплуатации автомобиля рекомендуется обращаться к персоналу сервисного центра каждые 15000 километров пробега для проведения "масляного ТО". В случае сложности связать визит с указанным пробегом, рекомендуется проводить осмотр транспортного средства хотя бы один раз в год.

Кроме того, следует помнить о замене масла самостоятельно. Эту процедуру рекомендуется выполнять каждые 7500 километров.

Эксперты также советуют обращать внимание на вязкость моторного масла, предпочитая более вязкое масло в летнее время и менее вязкое с приходом холодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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