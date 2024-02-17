Как определить реальный пробег авто: названы четыре простых способа

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Искренние продавцы могут использовать такой метод, как уменьшение пробега автомобиля. Этот подход используется для прикрытия реального пробега и увеличения цены продажи автомобиля. Однако определить реальное количество километров вполне возможно. Существует четыре относительно простых способа определить фактический пробег.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Анализ документов : В документах должна быть указана дата выпуска автомобиля с завода, а также информация о предыдущем техническом обслуживании. Эту информацию можно использовать для приблизительной оценки пробега. Кроме того, стоит уточнить у продавца, сколько километров автомобиль проезжал каждый год.

: В документах должна быть указана дата выпуска автомобиля с завода, а также информация о предыдущем техническом обслуживании. Эту информацию можно использовать для приблизительной оценки пробега. Кроме того, стоит уточнить у продавца, сколько километров автомобиль проезжал каждый год. Проверка пробега онлайн : Существуют онлайн-сервисы, которые могут помочь определить реальное количество километров, пройденных автомобилем. Однако у этого метода есть два недостатка. Во-первых, услуга платная, но её стоимость не слишком высока. Во-вторых, не всегда удается получить информацию о каждом автомобиле. Кроме того, через онлайн-агрегаторы можно узнать информацию о том, был ли автомобиль в ДТП, числился ли он в лизинге, был ли заложен или находится в розыске.

: Существуют онлайн-сервисы, которые могут помочь определить реальное количество километров, пройденных автомобилем. Однако у этого метода есть два недостатка. Во-первых, услуга платная, но её стоимость не слишком высока. Во-вторых, не всегда удается получить информацию о каждом автомобиле. Кроме того, через онлайн-агрегаторы можно узнать информацию о том, был ли автомобиль в ДТП, числился ли он в лизинге, был ли заложен или находится в розыске. Проверка баз данных : Следует изучить архивы объявлений о продаже автомобилей. Там должна быть указана информация о пробеге. Если показатель пробега совпадает с текущим или даже ниже, то, вероятно, с одометром было что-то сделано.

: Следует изучить архивы объявлений о продаже автомобилей. Там должна быть указана информация о пробеге. Если показатель пробега совпадает с текущим или даже ниже, то, вероятно, с одометром было что-то сделано. Компьютерная диагностика: Можно обратиться в специализированную фирму, чтобы проанализировать информацию, полученную из различных электронных устройств автомобиля. Все проблемы автомобиля фиксируются электроникой вместе с текущим пробегом.