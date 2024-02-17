Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чувствительная кожа - это не миф: как ее определить и что делать
Шоколадные эклеры: изумительно вкусные, с нежным кремом из сливок и молочного шоколада
Полезные растяжки для спины
Как уберечь капусту от килы
Терапевт Бурнацкая заявила, что при нагреве мед теряет полезные свойства
В Авдеевке штурмовики ВС РФ взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников
Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО
Слоёная картошка с куриными ножками: отличный рецепт для любого случая
Врачи заявили, что россияне стали лучше питаться
Мужская выборка: рейтинг авто, покоривших российских мужчин

Представлен топ-5 самых "мужских" автомобилей

0:59
Авто

Был опубликован рейтинг автомобилей, которые чаще всего выбирают представители мужского пола. Для составления списка анализировались данные о доле мужчин-владельцев каждой модели автомобиля за последние три года в России.

Представлен топ-5 самых "мужских" автомобилей
Фото: openverse.org by Hanna Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.

На вершине списка оказался российский внедорожник УАЗ-315195 (УАЗ Хантер), владельцами которого лишь 12 процентов являются женщины.

На втором месте расположился автомобиль повышенной проходимости — Haval H5, среди владельцев которого 87 процентов составляют мужчины.

Третье место занял среднеразмерный пикап Toyota Hilux, доля мужчин-владельцев которого составила 85,3 процента.

Также высокий показатель "мужественности" продемонстрировали внедорожники российского производства Lada 4x4 и Chevrolet Niva, оба с результатом в 85,2 процента.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Последние материалы
В Авдеевке штурмовики ВС РФ взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников
Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО
Слоёная картошка с куриными ножками: отличный рецепт для любого случая
Врачи заявили, что россияне стали лучше питаться
Как избавиться от высыпаний на лице за один вечер: экспресс-метод, который точно работает
Что делать дачнику в конце февраля
Дарья Седунова рассказала, как без операций сделать губы пухлыми
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что все части "выведены" из Авдеевки
Уролог Королев рассказала, какие продукты снижают тестостерон
Тайны вкусного! Уникальный рецепт жареной курицы «Кентукки», украденный из KFC
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников