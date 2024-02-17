Мужская выборка: рейтинг авто, покоривших российских мужчин

Был опубликован рейтинг автомобилей, которые чаще всего выбирают представители мужского пола. Для составления списка анализировались данные о доле мужчин-владельцев каждой модели автомобиля за последние три года в России.
На вершине списка оказался российский внедорожник УАЗ-315195 (УАЗ Хантер), владельцами которого лишь 12 процентов являются женщины.
На втором месте расположился автомобиль повышенной проходимости — Haval H5, среди владельцев которого 87 процентов составляют мужчины.
Третье место занял среднеразмерный пикап Toyota Hilux, доля мужчин-владельцев которого составила 85,3 процента.
Также высокий показатель "мужественности" продемонстрировали внедорожники российского производства Lada 4x4 и Chevrolet Niva, оба с результатом в 85,2 процента.
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