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Женский выбор: рейтинг самых популярных автомобилей среди женщин в России

Представлен топ-5 самых "женских" автомобилей

1:20
Авто

Был составлен рейтинг автомобилей, которые наиболее популярны среди женщин.

Представлен топ-5 самых "женских" автомобилей
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот список включает в себя транспортные средства, которыми женщины владеют чаще всего. Эксперты из России представили топ-5 "самых женских" машин, как сообщают интернет-источники.

Лидером рейтинга оказался мини-кроссовер Nissan Juke. Владельцы этой модели в основном составляют женщины — 81 процент.

Этот автомобиль пользуется огромной популярностью среди водительниц из-за его компактности и увлекательного дизайна.

На втором месте находится "кореец" Kia Picanto. Большинство владельцев этого городского автомобиля — женщины, составляющие 74,4 процента.

Женщины привлекаются к небольшим размерам этой машины, что значительно облегчает парковку.

На третьем месте стоит автомобиль премиум-класса Land Rover Range Rover Evoque. Мужчины считают эту машину недостаточно "мужской", но женщины любят эту модель. Среди владельцев автомобиля преобладают представительницы прекрасного пола — 73 процента.

В пятерку "самых женских" автомобилей также вошли кроссовер Lexus UX (73 процента) и внедорожник Toyota C-HR (72,3 процента).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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