Названы два типа лекарств, запрещенных для водителей

Your browser does not support the audio element.

Несколько лекарственных препаратов могут привести к лишению водительских прав у автомобилиста за рулём после их употребления. Основная опасность заключается в возможности неудачного прохождения тестов на наличие алкоголя и наркотиков. Поэтому важно внимательно изучать инструкцию к препарату перед его применением.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.