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Названы два типа лекарств, запрещенных для водителей

1:10
Авто

Несколько лекарственных препаратов могут привести к лишению водительских прав у автомобилиста за рулём после их употребления. Основная опасность заключается в возможности неудачного прохождения тестов на наличие алкоголя и наркотиков. Поэтому важно внимательно изучать инструкцию к препарату перед его применением.

Названы два типа лекарств, запрещенных для водителей
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Препараты, содержащие кодеин или фенобарбитал, могут быть особенно рискованными для управления транспортным средством и их следует временно избегать.

Хотя большинство производителей избегают включения кодеина в свои препараты из-за возможности положительного теста на наркотики, некоторые остатки старых лекарств все ещё могут содержать это вещество.

Также не рекомендуется принимать лекарства на спиртовой основе или содержащие фенобарбитал перед вождением. Один из примеров такого препарата — корвалол. Его употребление может привести к неудачному прохождению тестов на алкоголь и наркотики. Важно помнить, что опасные вещества могут оставаться в организме ещё некоторое время после приёма препарата.

Поэтому людям, использующим корвалол, следует обдумать возможность временного отказа от управления автотранспортом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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