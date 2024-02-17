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Как предотвратить износ новых двигателей: секреты экспертов

Как продлить жизнь двигателю: названы 4 условия

1:28
Авто

Современные силовые агрегаты транспортных средств имеют недостаток в быстром износе, в отличие от более старых двигателей, которые обычно служили дольше. Одной из основных причин частых выходов из строя новых двигателей является их недостаточное смазывание маслом.

Как продлить жизнь двигателю: названы 4 условия
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Из-за недостатка смазочного материала различные части силового агрегата начинают разрушаться. Однако специалисты рассказывают, как этого избежать.

Важно следить за температурой. Недостаток масла приводит к повышению температуры поршня, что может привести к его перегреву. Поэтому водителю важно следить за температурным режимом и избегать перегрева двигателя.

Также необходимо следить за исправностью деталей. Каталитический конвертер имеет важное значение для нормального функционирования двигателя, поскольку он необходим для нейтрализации токсических компонентов газов. Этот элемент должен быть в полностью рабочем состоянии, также важно следить за состоянием воздушных фильтров.

Холодный запуск двигателя является еще одной причиной его преждевременного износа. В холодное время года водителю следует подождать, пока двигатель прогреется, прежде чем начать движение.

Качество топлива также оказывает влияние на состояние двигателя. Низкокачественный бензин может негативно сказаться на его работе, поэтому рекомендуется заправляться только на проверенных заправочных станциях. Также важно использовать качественное моторное масло.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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