Что делать при быстром запылении салона авто: советы экспертов

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Появление избыточного количества пыли в салоне автомобиля — довольно распространенная проблема, особенно летом, на что чаще всего жалуются водители. В этот сезон водители вынуждены регулярно прибегать к использованию тряпочек для очистки различных поверхностей от мельчайших частиц.

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Эксперты отмечают, что быстрое пыление в салоне может быть вызвано неисправностью определенной детали, прежде всего системы вентиляции. Поломка клапана этой системы может привести к быстрому загрязнению салона, так как это открывает доступ "внешнего" воздуха внутрь автомобиля.

В таких случаях рекомендуется проверить состояние клапана и, при необходимости, провести его ремонт.

Иногда возможно устранить поломку без замены клапана, благодаря гибкому материалу, из которого он изготовлен. Важно также осуществить очистку клапана от грязи и мелких частиц. После восстановления работоспособности детали салон автомобиля перестает загрязняться, и стекла перестают запотевать.