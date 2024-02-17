Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти растения любят низкую освещённость
Шеф-повар Дина Харпера раскрывает трюк для "бархатистых" яиц: идеальная яичница на завтрак
Ирландский журналист Боуз раскритиковал обвинения в адрес РФ в "геноциде"
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Просто, вкусно и без выпечки: Рецепт идеального шоколадного торта с двумя ингредиентами
Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"
Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Офтальмолог Лещенко призывает людей с близорукостью воздержаться от сбора грибов
Армия России вошла в центральную часть Авдеевки, включая территорию железнодорожного вокзала

Названы пять главных признаков скорой "смерти" двигателя

1:26
Авто

Силовая установка представляет собой основной компонент любого автотранспортного средства. Когда двигатель выходит из строя, водитель лишается возможности управлять автомобилем. Иногда поломка происходит в самый неподходящий момент. Однако эксперты утверждают, что эту проблему можно предотвратить.

Названы пять главных признаков скорой "смерти" двигателя
Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Специалисты перечислили пять признаков, указывающих на возможные проблемы с двигателем:

  • Замедленное ускорение — это плохой признак, который часто связан с износом силовой установки. При снижении мощности двигателя разгон становится менее эффективным. Следует обратить внимание, если ускорение упало на четверть.
  • Высокий расход масла — ненормально быстрое использование смазочного материала может свидетельствовать о проблемах с двигателем, особенно с поршневой группой.
  • Наличие стука — частые стуки в моторе являются признаком проблем с силовой установкой. Водителю следует немедленно остановиться и проверить состояние двигателя, возможно, причина кроется в износе подшипников или коленчатого вала.
  • Перегрев двигателя — высокие температуры силовой установки могут указывать на проблемы с системой охлаждения, что может привести к выходу из строя двигателя.
  • Аномальный цвет выхлопного дыма — обычно выхлопной дым белого цвета, однако синий (или сизый) цвет может указывать на проблемы с герметичностью моторных камер и проникновение моторного масла в них.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Сводка с фронта: в Авдеевке паническое бегство ВСУ, из Крынок уходит армия Украины
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек
Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек
Последние материалы
Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Офтальмолог Лещенко призывает людей с близорукостью воздержаться от сбора грибов
Армия России вошла в центральную часть Авдеевки, включая территорию железнодорожного вокзала
Член СПЧ Алексей Мельников: Навальный* признавал в разговорах с членом ОНК справедливость помещения в ШИЗО
Женщина с «самыми большими щеками в мире» заставила фанатов волноваться из-за тревожного нового образа
Президент Франции Макрон заявил об "агрессивном" поведении РФ в отношении Европы
Тайный рецепт: Идеальный жареный картофель с медом и горчицей, от которого текут слюнки
Названа самая грубая ошибка при мойке двигателя авто
В Авдеевке ликвидирован обладатель ордена от Зеленского Юрий Михайлов
Режим сна: как использовать ночной отдых для улучшения жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников