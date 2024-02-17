Названы пять главных признаков скорой "смерти" двигателя

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Силовая установка представляет собой основной компонент любого автотранспортного средства. Когда двигатель выходит из строя, водитель лишается возможности управлять автомобилем. Иногда поломка происходит в самый неподходящий момент. Однако эксперты утверждают, что эту проблему можно предотвратить.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Специалисты перечислили пять признаков, указывающих на возможные проблемы с двигателем:

Замедленное ускорение — это плохой признак, который часто связан с износом силовой установки. При снижении мощности двигателя разгон становится менее эффективным. Следует обратить внимание, если ускорение упало на четверть.

— это плохой признак, который часто связан с износом силовой установки. При снижении мощности двигателя разгон становится менее эффективным. Следует обратить внимание, если ускорение упало на четверть. Высокий расход масла — ненормально быстрое использование смазочного материала может свидетельствовать о проблемах с двигателем, особенно с поршневой группой.

— ненормально быстрое использование смазочного материала может свидетельствовать о проблемах с двигателем, особенно с поршневой группой. Наличие стука — частые стуки в моторе являются признаком проблем с силовой установкой. Водителю следует немедленно остановиться и проверить состояние двигателя, возможно, причина кроется в износе подшипников или коленчатого вала.

— частые стуки в моторе являются признаком проблем с силовой установкой. Водителю следует немедленно остановиться и проверить состояние двигателя, возможно, причина кроется в износе подшипников или коленчатого вала. Перегрев двигателя — высокие температуры силовой установки могут указывать на проблемы с системой охлаждения, что может привести к выходу из строя двигателя.

— высокие температуры силовой установки могут указывать на проблемы с системой охлаждения, что может привести к выходу из строя двигателя. Аномальный цвет выхлопного дыма — обычно выхлопной дым белого цвета, однако синий (или сизый) цвет может указывать на проблемы с герметичностью моторных камер и проникновение моторного масла в них.