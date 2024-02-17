Названы пять главных признаков скорой "смерти" двигателя

Силовая установка представляет собой основной компонент любого автотранспортного средства. Когда двигатель выходит из строя, водитель лишается возможности управлять автомобилем. Иногда поломка происходит в самый неподходящий момент. Однако эксперты утверждают, что эту проблему можно предотвратить.
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Специалисты перечислили пять признаков, указывающих на возможные проблемы с двигателем:
Замедленное ускорение — это плохой признак, который часто связан с износом силовой установки. При снижении мощности двигателя разгон становится менее эффективным. Следует обратить внимание, если ускорение упало на четверть.
Высокий расход масла — ненормально быстрое использование смазочного материала может свидетельствовать о проблемах с двигателем, особенно с поршневой группой.
Наличие стука — частые стуки в моторе являются признаком проблем с силовой установкой. Водителю следует немедленно остановиться и проверить состояние двигателя, возможно, причина кроется в износе подшипников или коленчатого вала.
Перегрев двигателя — высокие температуры силовой установки могут указывать на проблемы с системой охлаждения, что может привести к выходу из строя двигателя.
Аномальный цвет выхлопного дыма — обычно выхлопной дым белого цвета, однако синий (или сизый) цвет может указывать на проблемы с герметичностью моторных камер и проникновение моторного масла в них.
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