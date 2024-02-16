На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика

Увеличенный расход топлива в автомобиле ожидаемо приводит к повышенным расходам на бензин или дизельное топливо.
Многие водители предполагают, что это связано с серьезной неисправностью. Однако на практике излишний "аппетит" автомобиля может быть вызван неправильными показаниями датчиков. Специалисты выделили три датчика, на которые следует обратить особое внимание.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: если этот датчик неисправен, то электронная система автомобиля получает неверные данные.
В результате в камеру сгорания поступает избыточно "жирная" смесь, что приводит к увеличению расхода топлива. Датчик расхода топлива: поломка этого датчика также приводит к увеличению потребления топлива автомобилем. Признаками неисправности этого датчика могут быть проблемы с запуском двигателя и переключением передач.
Датчик кислорода: неправильная работа этого датчика также приводит к ошибкам в электронной системе автомобиля при определении состава топливной смеси.
Индикатор Check Engine, который загорается на приборной панели, может свидетельствовать о проблемах с силовым агрегатом, таким как неисправность датчика кислорода.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.