На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика

Увеличенный расход топлива в автомобиле ожидаемо приводит к повышенным расходам на бензин или дизельное топливо.

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Многие водители предполагают, что это связано с серьезной неисправностью. Однако на практике излишний "аппетит" автомобиля может быть вызван неправильными показаниями датчиков. Специалисты выделили три датчика, на которые следует обратить особое внимание.

Датчик температуры охлаждающей жидкости: если этот датчик неисправен, то электронная система автомобиля получает неверные данные.

В результате в камеру сгорания поступает избыточно "жирная" смесь, что приводит к увеличению расхода топлива. Датчик расхода топлива: поломка этого датчика также приводит к увеличению потребления топлива автомобилем. Признаками неисправности этого датчика могут быть проблемы с запуском двигателя и переключением передач.

Датчик кислорода: неправильная работа этого датчика также приводит к ошибкам в электронной системе автомобиля при определении состава топливной смеси.

Индикатор Check Engine, который загорается на приборной панели, может свидетельствовать о проблемах с силовым агрегатом, таким как неисправность датчика кислорода.