Названа самая грубая ошибка при мойке двигателя авто

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Необходимо регулярно чистить двигатель вашего транспортного средства, иначе он может перегреться из-за накопившейся грязи.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако многие водители делают ошибку, когда пытаются мойте мотор самостоятельно. Эксперты рекомендуют доверить эту процедуру только профессионалам из сервисного центра.

Только опытные специалисты знают, как правильно чистить двигатель, чтобы не нанести ему вреда. Тем не менее, даже на СТО может возникнуть ситуация, когда двигатель выйдет из строя.

Поэтому водителям стоит внимательно изучить условия договора и убедиться, что сервисные работники не освобождают себя от ответственности за повреждения.

Что происходит при попадании воды на двигатель: Риск самостоятельной мойки двигателя водой велик. Важно помнить, что вода проводит электрический ток, что увеличивает вероятность короткого замыкания.

Это может привести к выходу из строя ключевых деталей транспортного средства. Даже если удалось избежать повреждений, расслабляться рано - вода может спровоцировать коррозию разъемов, что впоследствии приведет к поломкам.