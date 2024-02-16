Экономьте на топливе: 5 стратегий опытных водителей для сокращения расходов

Эксперты рассказали, как сэкономить на топливе: 3 рекомендации

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Цены на бензин и другие виды топлива постоянно растут, однако опытные водители всё равно находят способы сэкономить на затратах на горючее. Чтобы избежать излишних расходов на автозаправках, следует придерживаться нескольких советов, касающихся технического состояния автомобиля и выбора заправочной станции.

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Частая проверка автомобиля играет ключевую роль. Это поможет предотвратить излишний расход топлива из-за возможных поломок, которые могут создать дополнительную нагрузку на двигатель или вызвать утечку топлива. Эксперт Роман Агеев, в интервью агентству "Прайм", также подчеркнул важность следить за давлением в шинах: чем ниже давление, тем больше нагрузка на двигатель.

Правильный выбор заправочной станции также имеет значение для качества топлива. Представители официальных АЗС обычно следят за качеством топлива и не допускают его разбавления. Рекомендуется заправляться на проверенных станциях или получить рекомендации о лучших заправках от местных автомобилистов.

Уменьшение веса автомобиля также может сэкономить топливо, поскольку меньшая нагрузка означает меньший расход топлива. Это не обязательно означает избавление от автодеталей, достаточно просто сократить лишний багаж.