Автоэксперты объяснили, почему подвески "умирают" раньше срока

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Опытные автолюбители давно заметили, что современные подвески транспортных средств не обладают достаточной долговечностью. Это явление объясняется стратегией автопроизводителей, которые нацелены на снижение затрат производства автомобилей за счёт ограничения срока службы подвески.

Фото: openverse by cosmic_spanner is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты указывают, что производители автомобилей разработали специальные технологии, позволяющие сократить ресурс подвески. В настоящее время жизненный цикл современных транспортных средств оценивается примерно в 100 000 километров пробега.

Это означает, что автокомпании не видят необходимости в улучшении подвески, поскольку она, скорее всего, выйдет из строя даже раньше других систем.

Специалисты отмечают, что многие владельцы автомобилей предпочитают заменять транспортное средство целиком, достигнув «критической точки», вместо того чтобы проводить замену отдельных деталей подвески.

Ещё одной причиной недолговечности подвески является её низкий вес. Производители стремятся уменьшить вес подвески для снижения расхода топлива и делают автомобили более экономичными с точки зрения затрат, а также для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.