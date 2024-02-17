Названы главные ошибки водителей, приводящие к перерасходу моторного масла

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Неопытные водители часто допускают ошибки, которые приводят к увеличению расхода моторного масла. Устойчивый излишний расход смазочного материала часто связан с возрастом автомобиля.

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Если вы замечаете повышенный расход на новом автомобиле, это может указывать на серьезные недочеты со стороны водителя. Эксперты объяснили причины излишнего расхода масла.

Основные проблемы

Одной из наиболее распространенных причин увеличения расхода является использование поддельных или низкокачественных смазочных материалов. Еще одной причиной излишнего расхода может быть перелив масла.

Также излишний расход может быть вызван высокой нагрузкой на автомобиль из-за перевозки большого количества груза, использования прицепа или движения в сложных погодных и дорожных условиях. Необходимо помнить, что утечка масла также может привести к увеличению расхода.

Как решить проблему

По мнению специалистов, нормальный расход масла составляет до 25 граммов на 100 литров бензина или до 50 граммов на 1000 километров для дизельных автомобилей.

Если ваш расход превышает эти значения, вам следует обратиться в автосервис.

Проблему также можно решить самостоятельно. Один из вариантов — перейти на более вязкую смазку, но это следует делать осторожно.