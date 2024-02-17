Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генсек НАТО Столтенберг признал наличие у стран альянса проблем с военными запасами
Сергей Лазарев рассказал, кого без сожаления блокирует в социальных сетях
Салат с фасолью, помидорами, кукурузой и колбаской: проще не бывает
Американские ученые обнаружили, что акне защищают кожу от вредных бактерий
Представитель МИД РФ Захарова: Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки не для спасения жизней
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: системы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на Мариуполь
Семь самых эффективных компонентов в натуральной косметике
Терапевт Тарадеева рассказала, как обнаружить тромб до его опасной формы
Ксения Собчак пожаловалась на тяжёлое эмоциональное состояние

Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков

1:16
Авто

Многие автолюбители предпочитают покупать подержанные автомобили, ведь они обладают преимуществом в виде более низкой цены по сравнению с новыми машинами. Однако на рынке подержанных автомобилей можно столкнуться с различными проблемами. Эксперты указывают на случаи, когда от приобретения подержанного автомобиля лучше воздержаться.

Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Состояние кузова является одним из ключевых моментов. Наличие коррозии или прогнивший кузов должны насторожить потенциального покупателя, учитывая, что расходы на будущие ремонтные работы могут значительно превысить предполагаемую скидку.

Также важно обращать внимание на состояние двигателя, который должен быть в идеальном или почти идеальном состоянии, чтобы избежать риска аварии. Поэтому перед покупкой необходимо провести проверку данного агрегата.

Покупка бывшего такси также не рекомендуется, поскольку такое транспортное средство, вероятно, уже исчерпало свои ресурсы. Если выбранная модель не является популярной в регионе, могут возникнуть трудности с поиском запчастей и проведением ремонта.

Также стоит быть осторожным при оценке документации. Если предоставленные документы вызывают сомнения, возможно, лучше отказаться от покупки, чтобы избежать риска столкнуться с угнанным автомобилем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
В Авдеевке боевики "Азова"* сдали город, под Херсоном растёт число "отказников" ВСУ Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Последние материалы
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ выводят подразделения из Авдеевки
Даня Милохин отпраздновал победу на ринге с флагом России
Focus: беженцы из Украины в Германии выбрасывали бесплатные продукты в мусорный бак
Глава минобороны Венгрии Салай-Бобровницки: Запад ведёт войну на Украине с помощью своего оружия
Топ-5 парфюмов на весну от российских брендов
Дерматолог Филева рассказала, какие анализы надо сдать перед пирсингом
Пять правил посещения спортазала
Никки Хейли заявила, что американским президентом в этот раз станет женщина
Натан Эйсмонт: ядерный буксир "Зевс" не имеет отношения к ядерному оружию
Кефирный тортик: простой рецепт для отличного результата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников