Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков

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Многие автолюбители предпочитают покупать подержанные автомобили, ведь они обладают преимуществом в виде более низкой цены по сравнению с новыми машинами. Однако на рынке подержанных автомобилей можно столкнуться с различными проблемами. Эксперты указывают на случаи, когда от приобретения подержанного автомобиля лучше воздержаться.

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Состояние кузова является одним из ключевых моментов. Наличие коррозии или прогнивший кузов должны насторожить потенциального покупателя, учитывая, что расходы на будущие ремонтные работы могут значительно превысить предполагаемую скидку.

Также важно обращать внимание на состояние двигателя, который должен быть в идеальном или почти идеальном состоянии, чтобы избежать риска аварии. Поэтому перед покупкой необходимо провести проверку данного агрегата.

Покупка бывшего такси также не рекомендуется, поскольку такое транспортное средство, вероятно, уже исчерпало свои ресурсы. Если выбранная модель не является популярной в регионе, могут возникнуть трудности с поиском запчастей и проведением ремонта.

Также стоит быть осторожным при оценке документации. Если предоставленные документы вызывают сомнения, возможно, лучше отказаться от покупки, чтобы избежать риска столкнуться с угнанным автомобилем.