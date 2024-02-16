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Что цвет автомобиля говорит о характере его владельца: выводы психологов

1:28
Авто

Палитра автомобилей не только одно из технических свойств транспортного средства. Психологи утверждают, что цвет автомобиля может раскрыть многое о личности его владельца. При выборе автомобиля люди чаще всего сами определяют его расцветку. Эксперты рассказывают, какие характерные черты можно выделить в зависимости от выбранного цвета.

Что цвет автомобиля говорит о характере его владельца: выводы психологов
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Чёрный

Люди, выбирающие транспортное средство чёрного цвета, часто ассоциируются с элегантностью и стилем. Им присущи качества сдержанности и уравновешенности, что отражается и в выборе цвета автомобиля.

Белый

Владельцы белых автомобилей, напротив, обычно ассоциируются с ответственностью и склонностью к планированию. Им важны карьерные аспекты и уважение со стороны окружающих.

Серый

Предпочтение серого цвета может указывать на практичность и реалистичный взгляд на жизнь. Такие люди редко мечтают, они предпочитают надёжность и стабильность.

Красный

Люди, выбирающие яркие краски, обычно являются эмоциональными и экстравертами. Они ведут активный образ жизни и обладают хорошей коммуникабельностью.

Жёлтый

Хотя жёлтая расцветка автомобилей не так популярна в последнее время, выбор этого цвета может указывать на энергичность, оптимизм и склонность к позитивному восприятию жизни.

Зелёный

Владельцы зелёных автомобилей стремятся к гармонии во всём. Они скромны и не любят лишнего внимания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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