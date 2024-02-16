Знаете ли вы свои права? Как действовать, если полиция требует ваши документы на дороге

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Обязан ли водитель отдавать документы полицейскому: что говорит закон

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Авто

Водители обязаны предъявлять документы по требованию полиции, включая водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис.

Обязан ли водитель отдавать документы полицейскому: что говорит закон
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Отказ от предоставления документов может привести к административному наказанию по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Полиция имеет право проверять документы в любое время и в любом месте, указанном в правилах внутреннего распорядка.

Отказ от сотрудничества с полицией может привести к применению физических мер. Если полицейский не составляет протокол об отказе предоставить документы, это может быть признано незаконным, но доказать это сложно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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