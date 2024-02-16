Водители обязаны предъявлять документы по требованию полиции, включая водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис.
Отказ от предоставления документов может привести к административному наказанию по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Полиция имеет право проверять документы в любое время и в любом месте, указанном в правилах внутреннего распорядка.
Отказ от сотрудничества с полицией может привести к применению физических мер. Если полицейский не составляет протокол об отказе предоставить документы, это может быть признано незаконным, но доказать это сложно.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...