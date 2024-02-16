Знаете ли вы свои права? Как действовать, если полиция требует ваши документы на дороге

Обязан ли водитель отдавать документы полицейскому: что говорит закон

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Водители обязаны предъявлять документы по требованию полиции, включая водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Отказ от предоставления документов может привести к административному наказанию по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Полиция имеет право проверять документы в любое время и в любом месте, указанном в правилах внутреннего распорядка.

Отказ от сотрудничества с полицией может привести к применению физических мер. Если полицейский не составляет протокол об отказе предоставить документы, это может быть признано незаконным, но доказать это сложно.