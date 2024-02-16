Скрытая угроза: 8 популярных автомобилей, которые ржавеют всего за пару лет

8 автомобилей с пробегом, которые страдают от коррозии кузова

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Существует растущая заинтересованность россиян в подержанных автомобилях из-за роста цен на новые машины. Однако, многие из популярных моделей страдают от системной коррозии кузова всего через несколько лет эксплуатации.

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УАЗ Буханка, УАЗ Патриот, Lada Granta, Lada Niva, Chevrolet Lanos, Nexia, Ford Mondeo, и Lifan X60 — все они подвержены ржавчине на различных частях кузова, что может существенно ухудшить их состояние и ценность на рынке подержанных автомобилей.