Существует растущая заинтересованность россиян в подержанных автомобилях из-за роста цен на новые машины. Однако, многие из популярных моделей страдают от системной коррозии кузова всего через несколько лет эксплуатации.
УАЗ Буханка, УАЗ Патриот, Lada Granta, Lada Niva, Chevrolet Lanos, Nexia, Ford Mondeo, и Lifan X60 — все они подвержены ржавчине на различных частях кузова, что может существенно ухудшить их состояние и ценность на рынке подержанных автомобилей.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...