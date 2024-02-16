Открыта правда: самые шокирующие штрафы ГИБДД до миллиона рублей

Представитель ГИБДД рассказал о том, что штрафы за нарушения правил дорожного движения могут достигать 500 000 рублей.
Например, водителям, совершившим повторное нарушение, такие как пьяное вождение или аварии с пострадавшими, грозят штрафы до 500 000 рублей.
Каршеринговые компании могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 рублей за перевозку грузов, выходящих за пределы автомобиля, или за размещение незаконной рекламы.
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