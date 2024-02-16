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Открыта правда: самые шокирующие штрафы ГИБДД до миллиона рублей

За что могут наложить штраф в размере до 500 000 рублей: рассказывает представитель ГИБДД

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Авто

Представитель ГИБДД рассказал о том, что штрафы за нарушения правил дорожного движения могут достигать 500 000 рублей.

За что могут наложить штраф в размере до 500 000 рублей: рассказывает представитель ГИБДД
Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Например, водителям, совершившим повторное нарушение, такие как пьяное вождение или аварии с пострадавшими, грозят штрафы до 500 000 рублей.

Каршеринговые компании могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 рублей за перевозку грузов, выходящих за пределы автомобиля, или за размещение незаконной рекламы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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