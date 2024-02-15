Что делать, если в ДТП участвуют несколько машин?

Эксперт рассказал, как действовать при массовых ДТП: важно знать свои права

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Автоэксперт Сергей Асланян поделился советами о том, как вести себя при массовых ДТП, где участвуют более двух машин.

Фото: Wikipedia by Shuets Udono is licensed under CC BY-SA 2.0

Причины таких аварий могут быть различными, однако часто виноватым признают последнего водителя в цепочке столкновений. Однако это решение не всегда справедливо, особенно если другие участники не выставили аварийную остановку или уже ждали ГИБДД.

Эксперт подчеркнул важность объяснения полиции всех деталей происшествия. Кроме того, при обращении в страховую компанию может возникнуть проблема с компенсацией, так как сумма может быть разделена между всеми участниками исходя из максимальной возможной суммы.