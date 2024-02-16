Автомойщик раскрыл, как сделать, чтобы не примерзали дворники и уплотнители в машине

С приходом холодов даже самые роскошные автомобили могут столкнуться с проблемами, которые обычно характерны для более простых моделей. Например, двери могут застревать, багажник может заедать, а стекла — переставать подниматься. В салоне начинают появляться скрипы, а резиновые уплотнители могут начать протекать.
Владелец автомастерской поделился в интервью с порталом njcar. ru о простом средстве, которое помогает бороться с этими проблемами.
Речь идёт о силиконовой смазке, которая помогает предотвратить застревание уплотнителей и пластиковых деталей, продлевает срок службы подвески и пыльников, предотвращает коррозию в системе зажигания, устраняет скрипы и многое другое. Эти смазки обладают высокой термостойкостью, стойкостью к окислению и хорошей защитой от коррозии. Кроме того, они не смываются водой.
Силиконовая смазка доступна в различных упаковках. Например, можно использовать флакон с аппликатором для быстрой обработки дверных уплотнителей или спрей для обработки скрытых полостей, таких как салон автомобиля, чтобы устранить скрипы.
Силиконовые спреи также удобны для нанесения на электрооборудование, пыльники ШРУСов и другие резиновые детали подвески.
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