Автомойщик раскрыл, как сделать, чтобы не примерзали дворники и уплотнители в машине

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С приходом холодов даже самые роскошные автомобили могут столкнуться с проблемами, которые обычно характерны для более простых моделей. Например, двери могут застревать, багажник может заедать, а стекла — переставать подниматься. В салоне начинают появляться скрипы, а резиновые уплотнители могут начать протекать.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Владелец автомастерской поделился в интервью с порталом njcar. ru о простом средстве, которое помогает бороться с этими проблемами.

Речь идёт о силиконовой смазке, которая помогает предотвратить застревание уплотнителей и пластиковых деталей, продлевает срок службы подвески и пыльников, предотвращает коррозию в системе зажигания, устраняет скрипы и многое другое. Эти смазки обладают высокой термостойкостью, стойкостью к окислению и хорошей защитой от коррозии. Кроме того, они не смываются водой.

Силиконовая смазка доступна в различных упаковках. Например, можно использовать флакон с аппликатором для быстрой обработки дверных уплотнителей или спрей для обработки скрытых полостей, таких как салон автомобиля, чтобы устранить скрипы.

Силиконовые спреи также удобны для нанесения на электрооборудование, пыльники ШРУСов и другие резиновые детали подвески.