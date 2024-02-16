В ГИБДД рассказали, почему кроссоверы зимой чаще попадают в аварии

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В настоящее время все больше россиян приобретают кроссоверы с полным приводом. Многие убеждены, что полный привод значительно облегчает вождение в зимний период.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Однако на практике такие автомобили могут вести себя менее предсказуемо на скользкой дороге по сравнению с обычными автомобилями, у которых только передний или задний привод. Представитель ГИБДД в интервью для портала njcar. ru объяснил, почему кроссоверы чаще становятся участниками аварий зимой.

Не все дороги в России хорошо очищаются зимой. На обледеневших трассах полноприводное авто может разгоняться быстрее, чем моноприводные машины. Однако водителю следует быть осторожным, особенно если у него нет опыта вождения такого типа автомобиля.

Проблема заключается в том, что торможение автомобиля с полным приводом происходит так же, как и у обычной машины без этой функции. Поэтому многие водители кроссоверов просто не успевают своевременно затормозить, что может привести к авариям.

На скользкой дороге автомобили с полным приводом могут вести себя непредсказуемо из-за неопределенности в том, какое колесо потеряет сцепление с дорогой первым. В то время как поведение автомобилей с приводом на одну из осей более предсказуемо: если резко нажать на газ, задние колеса могут пробуксовывать (если задний привод), а передние — терять сцепление (если передний привод).

Однако поведение автомобилей с полным приводом в таких ситуациях остается неясным. Для лучшего управления автомобилем в случае потери контроля над ним рекомендуется снизить скорость.