Чего категорически нельзя делать за рулем: названы 4 опасных действия

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Одной из наиболее распространённых причин дорожных происшествий является отвлечение внимания водителя.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Авария может возникнуть из-за того, что водитель выполнял простые и, на первый взгляд, безопасные действия. Поэтому лицо за рулём должно воздерживаться от того, что может создать опасную ситуацию на дороге.

Это включает в себя:

использование мобильного телефона;

разговор с пассажиром;

жевание жвачки;

приём пищи.

Множество так называемых "дурацких", но не смертельных ДТП происходят из-за того, что водитель, занятый едой, теряет концентрацию на дороге, как рассказал автомобильный эксперт Константин Крохмаль в интервью "Радио Sputnik".

Тем не менее, специалист считает, что наказывать водителей, едущих и перекусывающих одновременно, не следует. По его мнению, более эффективным подходом к снижению риска аварий является информирование водителей о правилах безопасности.

Эксперт отмечает, что водитель может пить кофе за рулём. Однако при этом необходимо соблюдать определённые правила.

Так, важно убедиться, что горячий напиток не прольётся на водителя, даже при резких маневрах.

Кроме того, пить кофе следует только в ситуациях, когда автомобиль движется с низкой скоростью, например, во время пробок.