От складного стола до держателя для зонта: самые удивительные опции в новых авто, по мнению экспертов

Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг пяти самых необычных, но полезных опций, доступных в современных автомобилях.
На пятом месте их списка находится складной рычаг коробки передач Ford F-150, превращающий центральную консоль в стол. Четвертую строчку занимает выдвижной столик над перчаточным ящиком у минивэна Renault Trafic.
На третьей позиции — штатный раскладной стол для пикника в кроссовере Honda CR-V первого поколения. Второе место занял удобный держатель для зонта в передней двери моделей Skoda.
А на первом месте оказался штатный фонарь для подсветки багажного отделения в автомобилях Skoda, который также можно использовать как переносной источник света.
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