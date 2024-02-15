От складного стола до держателя для зонта: самые удивительные опции в новых авто, по мнению экспертов

Эксперты назвали пять самых необычных, но полезных опций в современных автомобилях

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Эксперты портала "Новые автомобили" составили рейтинг пяти самых необычных, но полезных опций, доступных в современных автомобилях.

Фото: Wikipedia by Tuner tom is licensed under CC BY-SA 3.0

На пятом месте их списка находится складной рычаг коробки передач Ford F-150, превращающий центральную консоль в стол. Четвертую строчку занимает выдвижной столик над перчаточным ящиком у минивэна Renault Trafic.

На третьей позиции — штатный раскладной стол для пикника в кроссовере Honda CR-V первого поколения. Второе место занял удобный держатель для зонта в передней двери моделей Skoda.

А на первом месте оказался штатный фонарь для подсветки багажного отделения в автомобилях Skoda, который также можно использовать как переносной источник света.