Секреты автолюбителей: как распознать скрученный пробег подержанной машины

Эксперты издания "Аргументы и факты" делятся с автолюбителями методами определения реального пробега подержанного автомобиля. Согласно специалистам, старые машины часто имеют скрученный пробег, что может привести к недобросовестной продаже на вторичном рынке.
Однако существуют методы, позволяющие распознать подобные случаи. В частности, если автомобиль оборудован цифровыми приборами, данные о пробеге могут сохраниться в памяти электронного блока управления и других систем. Для получения этих сведений можно воспользоваться специальным сканером. Также внимание стоит обратить на механический одометр: неровные цифры могут свидетельствовать о скручивании пробега.
Внешние признаки также могут подсказать о реальном километраже: износ водительского коврика, состояние кожаной обивки руля, потертости и коррозия на кузове могут указывать на действительный пробег автомобиля. Например, протертый и недостаточно ухоженный салон может свидетельствовать о пробеге более 200 тысяч км. Расшатанные двери и деформированные кресла могут указывать на пробег более 300-400 тысяч км.
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